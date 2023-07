María Sol fue eliminada de MasterChef: “Hoy me despido de un sueño, pero comienzan otros”

María Sol Ferrero, la cordobesa oriunda de Sampacho, quedó eliminada de MasterChef este domingo tras una competencia con profiteroles. Sin embargo, la joven expresó sus emociones y dedicó algunas palabras a sus allegados.

“Obviamente que me duele porque uno nunca se quiere ir de la competencia, pero estoy muy feliz porque voy a ver a mi familia”, expresó la estudiante de ingeniería agronómica en el backstage. Antes de retirarse del salón, el jurado la llenó de elogios y emocionó a los presentes.

Horas más tardes, la cordobesa escribió en su Instagram: “Solo paso para agradecer, no les grabo video porque sigo muy emocionada”. Y agregó: “Nunca me hubiera imaginado vivir esto y se me cumplió, entre tantas personas. Hoy me despido de un sueño, pero comienzan otros, agradecida a la vida de poder hacerlo, gracias Dios por esto. No tengo más palabras que agradecimiento, los amo”.

La joven también recibió múltiples elogios y felicitaciones por parte de sus colegas, que continúan en la competencia, y amigos, a lo que María Sol expresó con alegría: “Me trataron como una reina, siempre”.