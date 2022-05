Tras la visita del Presidente Alberto Fernández, este lunes llega a Córdoba María Eugenia Vidal. La funcionaria mantendrá un almuerzo junto a empresarios en la Bolsa de Comercio, recorrerá una empresa y se reunirá con referentes de Juntos por el Cambio de la provincia.

En el marco de su recorrido por el país y de cara a las elecciones de 2023, la Diputada Nacional arribará a Córdoba en horas de la mañana. “Que la gente sepa que podemos ir a sus provincias y ver la realidad de manera directa”, dijo en su momento la referente política.

Y agregó: “Venimos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan”.

En una entrevista, Vidal aseguró que “es difícil imaginar un 2023″ pero comunicó su deseo de representar al país. “Yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca”, sentenció.