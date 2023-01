Marcharon por Agustín Ávila, el joven asesinado en Jesús María: “Queremos que pagen todos”

Familiares, amigos y vecinos de Agustín Ávila (16) marcharon en barrio Guiñazú para exigir justicia por el adolescente asesinado. El crimen ocurrió el pasado fin de semana, en inmediaciones al Festival de Jesús María, cuando la víctima fue emboscada por una patota y uno de ellos, lo asesinó.

Por el hecho, hay un joven de 15 años detenido, quien sería el responsable del brutal asesinato. El acusado está detenido en el Complejo Esperanza aunque, por su edad, es inimputable. Ante tal escenario, los padres de Agustín exigen que el responsable sea juzgado.

Una movilización pidiendo justicia

Bajo la consigna de “Justicia por Agustín”, una decena de personas se congregaron en la cancha cultural del mencionado barrio para exigir la condena de los responsables.

Familiares y amigos marchan en Guiñazú exigiendo justicia. Foto: Javier Ferreyra

“Que pagen todos los responsables que estuvieron involucrados, para que no vuelva a pasar lo mismo. Y si son menores e inimputables, como saben decir, que pagen los padres”, expresó Gustavo Álvarez, padre del adolescente asesinado.

Quien también se expresó al respecto fue Vanesa Arrieta, mamá de Agustín, quien manifestó a La Voz: “Queremos justicia, y que cambien las leyes, porque los chicos de 15 años de hoy no son los mismos que hace 40 años atrás. Hay algunos que salen a buscar peleas y violencia”.

Marcha por el asesinato de Agustín Ávila en Guiñazú. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En medio de la movilización, la mujer apuntó contra los agresores: “Queremos que paguen todos. No llegué a defenderlo, no me pude levantar, no me dejaron. Quiero que cambien las leyes. Los mensajes en sus redes significa que es consciente de sus actos”.

Marcha por el asesinato de Agustín Ávila en Guiñazú. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

El recuerdo de una noche de terror: el relato de la mamá de Agustín, quien presenció el ataque

Vanesa señaló que en el lugar hubo muchos responsables de la muerte de su hijo, y que al menos eran 10 personas los que lo atacaron a Agustín y a un amigo que lo acompañaba. También, describe cómo fue atacada por otras dos adolescentes cuando quiso ir a auxiliar a su hijo que, ya desvanecido en el piso, recibía patadas y botellazos por parte del grupo de jóvenes.

Agustín Ávila. El adolescente asesinado en Jesús María.

“Había un policía en el lugar, era un espectador más, no previno ni intervino en la situación. La ambulancia que estaba dentro del festival, a pocos metros de donde estaba Agustín tirado, tampoco quiso salir para auxiliarlo. Hubo muchos que no hicieron lo que debían y deben rendir cuentas”, reclamó.