Malcon Braida, pieza clave para San Lorenzo, y su primera vez contra Instituto

Con 26 años cumplidos este 17 de mayo y la madurez alcanzada en Primera, Malcon Braida será rival por primera vez de Instituto, club en el que se formó, y como figura del San Lorenzo escolta en Liga Profesional. Este sábado a las 14 en el Bajo Flores, por la fecha 17.

Pieza clave para el DT Rubén Insúa, el carrilero superó los 30 partidos jugando desde el comienzo. Y se las verá con la Gloria, que regresó a Primera e intenta hacer pie en la categoría. Un partido especial para Braida, quien exhibió las credenciales de uno de los equipos que pelea el título.

Malcom Braida en la presentación como nuevo jugador del Ciclón. (@SanLorenzo) Foto: @SanLorenzo

“Priorizamos ser ordenados y sólidos. Después tratamos de ser contundentes al salir de contra. Estamos convencidos de lo que hacemos y no lo negociamos. Somos un equipo luchador”, destacó en una nota con DSports.

“Si nos ponemos en ventaja somos difíciles para el rival. Sabemos que trabajando así estamos consiguiendo resultados y no nos preocupa la opinión externa, añadió.

LAS CLAVES PARA EL RENDIMIENTO DE BRAIDA EN SAN LORENZO

“Es difícil explicar lo que uno atraviesa por fuera del fútbol. La gente se llevaba una imagen mía que no era la verdadera, porque me estaban pasando cosas muy lindas pero no rendía. Me tocó ser padre (por el nacimiento de su hijo Valentín en 2022) y me cambió vida, es más difícil que jugar de lateral-volante, je”, graficó el jugador surgido en Instituto.

“Siempre fui de dar una mano en defensa y no me costó arrancar desde algunos metros más atrás. Y una vez que logré capitalizar conceptos defensivos, me junto con el Perrito (Nahuel Barrios) y de tres cuartos de cancha en adelante hago lo que me nace. Y sale por ser extremo por naturaleza”, señaló.

CUÁNTO LE QUEDA A INSTITUTO DEL PASE DE BRAIDA

Tras su debut en 2017 en Instituto, Malcom Braida, cordobés nacido en Colonia Caroya disputó 57 partidos y convirtió dos goles con la casaca Albirroja. Pasó a préstamo a Aldosivi en Primera División con muy buen desempeño, cinco goles en 41 encuentros.

A comienzos de 2022 San Lorenzo se lo llevó comprando la mitad de su ficha, a cambio de 350 mil dólares por la mitad de la ficha. Y el compromiso de abonar otros 150 mil si jugaba determinada cantidad de partidos. Firmó contrato hasta diciembre de 2024, disputó hasta aquí 40 partidos y anotó tres goles.