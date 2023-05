Lucas Bovaglio y el triunfo de Instituto: Los jugadores me demostraron su compromiso

Ganó Instituto, se sacó la mufa por el bajón de las últimas fechas en la Liga Profesional, y los jugadores le dieron el respaldo en la cancha al técnico Lucas Bovaglio, como lo habían hecho con las declaraciones en la previa. Un festejado 1 a 0 sobre Colón de Santa Fe.

“Valió la forma de la victoria que fue con un sufrimiento muy alto. Se demostró el compromiso del equipo, que mereció ganar. Volvimos a hacer un partido de Primera División y estamos alineados. Los jugadores me demostraron un compromiso muy lindo”, destacó el entrenador.

“Fue un desahogo muy grande. La forma hizo que lo vivamos así. Se demostró que a este grupo le importa la causa. Se pueden decir muchas cosas de mi, que no me da el pine. Pero no que este grupo está peleando. No me toquen este grupo. Es un grupo extraordinario. Hoy ganamos y no somos un fenómenos. No nos tiene que confundir”, rebatió el DT ante los rumores de discusiones internas.

Con gol de “Maravilla” Martínez sobre el final, Instituto le ganó a Colón. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“La lucha para quedarse en Primera va a ser titánica. Instituto tiene que jugar mucho tiempo en Primera. Hay un club sano. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Tenemos un presidente que trabaja. A este grupo lo voy a defender a rajatabla”, completó.

LOS CAMBIOS QUE PROPUSO BOVAGLIO

“Lo que intentamos buscar con los cambios fue modificar el esquema y jugar con un enganche clásico. Sentimos que le iba a generar un dolor de cabeza al rival. Por momentos funcionó. Axel (Rodríguez) nos iba a dar presencia en el área pero no lo pudimos trasladar al marcador... Queríamos probar algo distinto”, detalló el DT Albirrojo.