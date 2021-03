Es el refuerzo de más chapa y el más esperado por los hinchas de la Gloria, que este viernes pudieron ver en acción al Instituto de Mauricio Caranta y también a Alejandro Faurlin, quien otra vez volvió a ponerse la casaca Albirroja.

El Mago jugó casi todo el segundo tiempo en el amistoso con Estudiantes en Río Cuarto, arrancó como cinco retrasado, y después se adelantó en la cancha, como volante interno izquierdo, más cerca del área rival y haciendo gala de su toque prolijo. A los 40, a cinco del final, salió reemplazado.

“Me ilusiona mucho este Instituto”, escribió en su cuenta en Twitter. No llega para titular al debut del sábado 13 de marzo frente a Defensores de Belgrano, pero no está tan lejos en lo físico como se creía tras un extenso parate.