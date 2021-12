El ex presidente Mauricio Macri se sumó a las críticas internas para los diputados de Juntos por el Cambio que se fueron de viaje y facilitaron la victoria del oficialismo en la sesión por Bienes Personales, entre ellos la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning.

“Me cayó mal; sos elegido, tenés que estar en el lugar al que te comprometiste”, apuntó el ex mandatario en relación a la situación de Brouwer de Koning (UCR) y Álvaro González (PRO).

“Cuando hay tanta mala fe del otro lado, donde no se puede dialogar, donde no se quiere componer, donde no entendieron que perdieron una elección, más que nunca necesitás estar al pie del cañón”, argumentó Macri.

Pedirán sanciones

Con relación a lo ocurrido, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anticipó que pedirá sanciones contra los legisladores que faltaron a la sesión en Diputados. Lo planteará a sus pares de la Mesa Nacional de la coalición opositora, cuando se reúnan este lunes.

“Pensé que había terminado el año legislativo”

Sobre el faltazo a la sesión en que el oficialismo nacional se recuperó de la derrota que acababa de sufrir en el tratamiento del presupuesto 2022, Gabriela Brouwer de Koning ensayo una defensa al decir que se fue a Estados Unidos porque pensaba “que había terminado el año legislativo”.

Ampliando las disculpas la legisladora declaró en El Doce: “Saben que soy una persona responsable, esto no me resbala, me angustia, no estoy bien”. Y respecto de posibles sanciones, señaló. “Nadie me sugirió que renunciara al cargo”.