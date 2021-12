No aclare, que oscurece, dice el refrán que le calza a la perfección a la declaración con la que la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning esbozó una explicación a sus vacaciones en el extranjero, a sólo días de haber asumido su banca.

Sobre el faltazo a la sesión en que el oficialismo nacional se recuperó de la derrota que acababa de sufrir en el tratamiento del presupuesto 2022 dijo que se fue a Estados Unidos porque “pensé que había terminado el año legislativo”, se excusó.

Ampliando sus excusas, la legisladora declaró: “Quiero expresar mis sinceras disculpas. Saben que soy una persona responsable, esto no me resbala, me angustia, no estoy bien”, dijo en Arriba Córdoba de El Doce.

¿Le pidieron la renuncia a Brower de Koning?

Seguidamente y sobre el temporal político que desató su faltazo a la hora de votar en el Congreso aseguró que “nadie me sugirió que renunciara al cargo”, dijo.

“Pensé que había terminado el año legislativo. No lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia”, comentó.

Luego, indicó que recién estando en el país norteamericano descubrió que había sesión en Diputados: “Al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial. Intenté volver, me fue imposible. Esto me puso mal. Siempre fue la intención cumplir el deber”, se justificó.

“Renunciar nunca estuvo en mi pensamiento porque primero entiendo que quise cumplir mi deber, fue un error, aprendí de la peor manera, pero mi compromiso sigue vigente y voy a resarcir la situación con el electorado”, prometió.