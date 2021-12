En medio de las sesiones por la aprobación o no del Presupuesto 2022 que se están llevando a cabo en el Congreso Nacional, el oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta el día martes en pos de poder realizarse la negociación de forma más tranquila.

El presupuesto 2022 se volvería a votar el martes de la semana próxima, Foto Federico López Claro.

Al momento de solicitar este cuarto intermedio, estaban faltando expresarse dos oradores, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Miembro del Consejo Municipal de La Plata.

Incluso también en un momento, debido a la situación más de tensión, se puso en duda que pudieran llegar a hablar los jefes de los bloques políticos.

La propuesta del cuarto intermedio del Gobierno

La propuesta de un cuarto intermedio que se extienda hasta el día martes de la semana próxima, llegó a partir de lo pronunciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también por el diputado oficialista, Máximo Kirchner. A su vez, el mismo habría sido solicitado por el presidente Alberto Fernández.

Sergio Massa le solicitó a la oposición el pedido de un cuarto intermedio. Foto Federico López Claro.

Sin embargo, la oposición mantiene su postura de querer votar en la jornada de este viernes el Presupuesto 2022. El economista y diputado Martín Tetaz, en diálogo con TN, sostuvo que al presentarse el oficialismo a querer aprobar el presupuesto, desde la oposición desean que se vote en el momento, y no esperar a la semana entrante.

Interrupción de la sesión del Presupuesto 2022

Para las 8.20 h. de esta mañana, los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron de la sesión, dejando de esta manera a la misma sin quórum.

En ese momento fue cuando se informó a la prensa que habría habido un pedido por parte del presidente Alberto Fernández para poder frenar la votación y tener unos días más de cara a las negociaciones por el presupuesto.

“Todo el espacio opositor está considerando la posibilidad o no de concederle al oficialismo ese cuarto intermedio que está pidiendo”, expresó Martín Tetaz cuando habló con la prensa.

La firme postura de Juntos por el Cambio sobre el Presupuesto 2022

El interbloque, por lo tanto, se pondrá a discutir esta posibilidad de otorgar o no el cuarto intermedio. A priori, este interbloque estaría rechazándolo.

La firme postura de la oposición radica en plantear que el presupuesto debe ser votado este mismo viernes o de lo contrario debe ser reformado según los planteamientos que ellos realizaron.

El propio Tetaz lo explicó: “Ya se dieron todas las explicaciones que se tenían que dar, ya están puestas todas las cartas sobre la mesa, y nosotros (por la oposición) queremos votar ahora”.

La realidad es que a media mañana de este viernes 17 de diciembre, el oficialismo no contaba con la cantidad de votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2022.

Lo cierto es también que desde la oposición ya le plantearon en varias oportunidades al oficialismo, mediante un dictamen, las modificaciones que consideran necesarias para que decidan votar al presupuesto, pero desde el oficialismo se negaron por el momento a llevarlas a cabo.

Esto es lo que genera la disputa y la no aprobación del presupuesto a estas horas de la mañana del viernes.

También el diputado y economista Javier Milei, habló con la prensa y declaró que las “estrategias gradualistas son inmorales” y que no tiene sentido aplazar la votación a la semana entrante.

Javier Milei manifestó que las “estrategias gradualistas son inmorales” y que no tiene sentido aplazar la votación a la semana entrante. Foto Federico López Claro.

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, había expresado este jueves pasado la necesidad de que Argentina presente cuentas más claras en cuanto a su economía, y recalcó que aún no existe una fecha estipulada para el acuerdo, no hay fechas para la misión del FMI para que visita a la Argentina y también solicitó consenso, algo que aún no estaría sucediendo.

La propuesta final que se está barajando es que para el martes próximo surja un nuevo Presupuesto 2022, y por lo tanto haya un nuevo dictamen y la necesidad de volver a votarlo.

Lo que estaba previsto para la jornada de este viernes en cuanto al Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados tenía previsto votar durante la jornada de este viernes el Presupuesto 2022 para alrededor de las 10.00 h., luego de que concluyera la extensa lista de oradores que exponían en el recinto.

Esto mismo se daba en el marco de la sesión que se había iniciado el jueves por la tarde. Según lo que estaba estipulado, la intención era que una vez que cerraran sus exposiciones los diferentes bloques políticos, se realizara la votación.

La discusión central pasaba por el tema de la emisión monetaria y la inflación. La diputada de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, apuntó en su discurso a que el proyecto planteaba estimaciones irreales.

“La inflación del 33% estimada por el Gobierno está muy por debajo del 50% que se prevé teniendo en cuenta el porcentaje registrado durante el año en curso. El crecimiento de 4% es optimista frente al proyectado de 2,5%”, expresó Rodríguez Machado.

Y luego agregó: ”Con estos errores es difícil descifrar el rumbo que tomará la política fiscal y económica en 2022. El Presupuesto será entonces modificado arbitrariamente, tal como ya ocurrió este año, dejando margen para una expansión del gasto estimada en más de un billón de pesos, que será asignada de forma discrecional por parte del Gobierno”.