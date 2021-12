Este miércoles quedaría aprobada la legalización del juego online en Córdoba y en este marco Mauricio Macri habló sobre la iniciativa. El expresidente fue consultado al respecto ya que el que presentó el proyecto es el legislador Orlando Arduh, presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

“No, yo no autoricé. No participo en ese nivel de detalle”, arrancó explicando el exmandatario, en declaraciones al programa Aquí Petete, por Mitre Córdoba.

Y analizó: “Cuál es el problema: ¿el juego online que ya existe y uno lo puede hacer por Internet jugando en plataformas del exterior o la falta de credibilidad acerca de cómo se licita?”.

En este sentido, Macri especuló que la provincia apuntó con esta medida a empezar a recaudar dinero de las empresas que sin esta medida no tributaban en Córdoba. “Esta siempre ha sido una posición de la Iglesia, antes era que el bingo del pueblo vaciaba de recursos al pueblo y ahí se veía mucho más claramente porque por ahí el dueño del bingo no era un habitante del pueblo y no reinvertía en el pueblo lo que ganaba, la plata se iba del pueblo”, indicó.

Y profundizó: “La tecnología ha universalizado el juego que existe en el exterior por Internet y ahí claramente no queda ningún recurso para la provincia que es lo que debe haber buscado”.

Por último, concluyó: “es imparable por el hecho que ya existen plataformas en Internet y que no tributan en la Argentina. Lo que digo es que tiene que haber una transparencia en la competencia para conseguir esa licencia”.