Luis Picat rechazará la movilidad jubilatoria pese a haber votado a favor de la ley

El diputado de la UCR por Córdoba, Luis Picat, confirmó que rechazará insistir con la movilidad jubilatoria, después de haber votado la ley a favor hace solo tres meses. El cordobés fue uno de los cinco radicales que acudieron a la Casa Rosada para una reunión con el presidente Javier Milei.

“Ahora, de repente, estamos con banderas que toma el kirchnerismo, y yo creo que eso en materia fiscal pone en peligro la gobernabilidad”, argumentó Picat en diálogo con La Voz. “Nuestra posición ya estaba hace rato asumida, de que íbamos a favor del veto”, afirmó.

¿Por qué Picat cambiará su voto?

“Es por una cuestión de gobernabilidad, no una cuestión de la ley en sí. Dos de los diputados hemos sido intendentes y sabemos que discutir todas las semanas, todos los meses desde el Poder Legislativo cómo va a manejar el flujo de fondo del Poder Ejecutivo, lleva la inestabilidad propia de la agenda que tienen y de cómo van a administrar los recursos”, dijo.

Y agregó: “Entonces nosotros creemos que, de alguna manera, desde algunos bloques, estamos siendo funcionales a la estrategia del kirchnerismo. En las últimas tres intervenciones el kirchnerismo salió favorecido en las leyes de universidades, jubilaciones y el rechazo del DNU de la SIDE”.

LA UCR, EL PARTIDO QUE PROMOVIÓ LA MOVILIDAD JUBILATORIA

“Nosotros fuimos en marzo a la Casa Rosada, donde pedimos la discusión de la reforma laboral y la reforma previsional. De hecho, el Gobierno accede al otro día, hace el decreto y reinstala la movilidad que estaba pisada con el aumento del IPC. Y a partir de ahí nosotros tenemos que generar una ley”, señaló Picat.

Y aclaró: “Cuando hacemos el dictamen, ciertas personas quisieron que Unión por la Patria se sume al dictamen y firme. Yo lo rechacé y el dictamen salió sin UP. Y el convenio era llegar a la sesión para que el dictamen se una al dictamen del PRO, porque era muy parecido al de María Eugenia Vidal, y vayamos todos juntos. En el medio no sé qué pasó, de hecho yo me fui de la sesión (en la votación en particular) porque hicieron un acuerdo con UP”

Luego, señaló: “Podemos discutir la institucionalidad, la transparencia o el tema de (Ariel) Lijo. Pero en materia fiscal sé que corre peligro la gobernabilidad, y eso es volver a más deuda y a emitir. Y eso es inflación. Y es el peor impuesto que hemos tenido todos. Y lo estamos tratando de combatir”.

¿Por qué fueron a Casa Rosada?

“La gesta de ir a la Rosada viene de un camino transitado de todo el año, donde venimos acompañando y teniendo diálogos con distintos actores, sobre todo con el Ministerio de Economía y con el Banco Central. Fuimos siempre con la posición proactiva de primero preguntar antes de rechazar las cosas”, justificó el Diputado.

Y cerró: “Fue una reunión que habíamos tenido con Martín Menem y con Patricia, y ellos propusieron hacer la reunión con el presidente. Y bueno, no vamos a negar nosotros una reunión con el presidente, vamos a estar en las antípodas, y la verdad es que nadie le negó ni a Cristina (Kirchner), ni a (Mauricio) Macri, ni a Alberto (Fernández) una reunión. La reunión por supuesto genera suspicacias y tampoco vamos a pecar de ingenuos, que justo está la votación de mañana en contra del veto, pero nuestra posición ya estaba hace rato asumida de que íbamos a favor del veto”.