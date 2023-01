Los Pumas 7s gritaron campeón y el cordobés Gastón Revol se lució con una noble actitud

Los Pumas 7s protagonizaron un triunfo histórico ante All Blacks y se consagraron campeones en el Circuito Mundial de Seven. Dentro del plantel victorioso, se destacó el desempeño del cordobés Gastón Revol, no sólo por su juego sino también por un noble gesto con sus compañeros.

El conjunto argentino ganó 14-12 a los “Hombres de Negro” y se adjudicó una etapa del Circuito Mundial de Seven por cuarta vez en la historia, aunque esta fue la más relevante por el adversario.

El momento destacado ocurrió durante la entrega de las medallas del campeón, donde la organización no pudo contemplar la totalidad y, en plena entrega, quedaron sin premios. Ante esto, Revol no dudó y dejó de lado la suya para entregársela a sus compañeros.

La actitud quedó grabada por las cámaras y se puede ver cómo su compañero Santiago Álvarez le ofrece una medalla y le dice: “Para la foto”. Sin embargo, Revol no la recibe y acomoda a sus compañeros delante para que todos puedan llevarse el premio.

El notable gesto de Gastón Revol con sus compañeros