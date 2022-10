Tenía la tarjeta vencida y una zapatería cordobesa le regaló la compra: “Es un aliento para la vida”

La historia de Rosa, una jubilada cordobesa que se topó con la tarjeta vencida al momento de comprar, se hizo viral después del gesto de la zapatería. Dos días después de lo ocurrido, Mercedes, su hija, agradeció al local y contó cómo vivieron la situación.

“Desde el primer momento, la atención fue de primera. Las chicas nos tuvieron mucha paciencia porque mi mamá se probó como 15 pares de zapatos”, recordó Mercedes en diálogo con Vía Córdoba.

Tenía la tarjeta vencida y los dueños no dudaron en regalarle la compra. Foto: Juli Biasioni

La mujer contó que Rosa tiene una prótesis en el tobillo, por lo no todos los calzados se adaptan a ella. “Justo encontró unas zapatillas que le iban bien y no le molestaban, así que estaba tan contenta que pidió llevarlas puestas”, contó. Sin embargo, cuando se toparon con la tarjeta vencida, la jubilada no pudo contener las lágrimas.

Por lo que, la actitud de los dueños del local significó un importante gesto para ambas. “Después de que agradecimos y que mi mamá abrazó a las vendedores, salimos del local y no podíamos contener las lágrimas”, expresó Mercedes.

El agradecimiento al local y la manifestación de un gesto de esperanza

“No podíamos creer lo que había pasado. Nos habíamos topado con alguien muy bueno, y era una mezcla de alegría y gratitud increíble”, agregó respecto a ese sábado donde la solidaridad y la empatía, las sorprendió.

Hace cuatro años, la hija de Mercedes y nieta de Rosa, se fue a vivir a Andorra para apostar por un futuro mejor. “Desde que ella se fue, no tuve más fe en el país. Pensé que esto no iba a cambiar más. Y este gesto, es un aliento para la vida de los que tenemos menos”, cerró.