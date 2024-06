Los personajes de Toy Story y Monsters Inc en concierto en Córdoba: cuánto salen las entradas

Por primera vez, Pixar en Concierto llega a Córdoba y se presentará en el Teatro General San Martín. El emblemático espacio cultural será sede de un espectáculo que mezcla los mejores momentos de películas de Disney y Pixar con la interpretación en vivo de sus piezas musicales.

La propuesta cuenta con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual que sumará la participación especial de músicos del Teatro Colón. La orquesta está dirigida por Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane.

Pixar en concierto llega por primera vez a Córdoba.

Pixar en Concierto: cuándo será el show en Córdoba

Pixar en Concierto estará en Córdoba desde el 10 al 13 de julio, en el Teatro San Martín con la Orquesta Filarmónica de la provincia y músicos invitados del Teatro Colón.

El show presenta grandes éxitos como Yo soy tu amigo fiel de Toy Story, “Cuando ella me amaba” de Toy Story 2, Si no estoy contigo de Monsters Inc. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), Le Festin de Ratatouille, Viento y cielo alcanzar de Valiente, y Recuérdame (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018) y Un poco loco de Coco, entre otros.

Pixar en concierto llega por primera vez a Córdoba. (Foto: Prensa)

Pixar en Concierto: cuánto salen las entradas

Las entradas para Pixar en Concierto se pueden adquirir a través de la página de Ticketek. El valor de los tickets va desde 11.000 hasta 39.000 pesos.