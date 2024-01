Ley ómnibus: tenso cruce entre un diputado de Córdoba y un kirchnerista que preguntó por “coimas”

Sergio Palazzo, secretario General de La Asociación Bancaria, mantuvo un fuerte cruce con Gabriel Bornoroni, diputado libertario por Córdoba, por las acusaciones de Javier Milei sobre supuestos pedidos de coimas por parte de los legisladores.

En el desarrollo del debate de comisiones por la Ley Ómnibus, Palazzo solicitó la palabra y consultó si uno de los presidentes de las tres comisiones había recibido pedidos de coima por parte de los legisladores. “Quiero que me contesten eso para que quede registrado”, expresó.

sergio palazzo

LEY ÓMNIBUS: EL FUERTE CRUCE ENTRE BORNORONI Y PALAZZO

La pregunta estaba dirigida a Bornoroni, José Luis Espert y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Legislación, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales respectivamente. Ante este escenario, el cordobés le respondió descalificando su consulta.

José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación General (Foto: Clarín) Foto: Fernando de la Orden

“Yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero acá”, respondió el empresario cordobés del sector de las estaciones de servicio y es muy cercano a Milei. Representa a la poderosa Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República Argentina (FECAC).

“¿Cómo que no? Yo no tengo ninguna denuncia para que me venga a tratar de coimero un presidente así que a mí me contestan”, dijo el diputado del Frente de Todos. “Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo”, agregó.

Bornoroni evitó una respuesta, contextualizó que “toda la Argentina está viendo este debate”, luego aseveró que no hizo ningún pedido de coimas y pidió volver “al tema en cuestión”. Finalmente, el cruce bajo de tono y el debate continuó a las 14.54.