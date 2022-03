El legislador de Juntos UCR Córdoba, Marcelo Cossar denunció en sus redes sociales la falta de atención presencial en la Dirección General de Rentas en Córdoba. Ante la exposición, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano le respondió y comenzaron un tenso cruce en la red social Twitter.

“Es increíble pero real, este enorme edificio está cerrado”, dice Cossar en un video, haciendo referencia a la Dirección de Rentas, ubicada en Rivera Indarte 650. El reclamo está destinado puntualmente a la falta de atención presencial en las oficinas, ya que, desde el período de aislamiento, todo el servicio de la entidad se presta de forma online.

Ante la exposición, Giordano respondió: “Rentas atendió el año pasado un 70% más de ciudadanos”, junto a una nota del ministerio de Finanzas que exponía que la entidad había hecho un millón de gestiones no presenciales.

La respuesta del ministro de Finanzas al reclamo de Cossar. Foto: Captura de pantalla

“Sin embargo muchos no pueden Sr. Ministro, porque no saben o porque no tienen las posibilidades. ¿Qué hacemos con todos ellos?”, reculó el referente radical. A su vez, compartió el video de una vecina que se encontraba en las afueras de la entidad: “Nosotros venimos a pagar una deuda pre-judicial y como somos grandes no sabemos bajarlo de Internet, vinimos pero nos dijeron que no atendían y que hiciera el trámite por la aplicación”.

Como respuesta, Giordano escribió: “Gracias por hacerme llegar este caso. Pásame por privado el número de la vecina para que desde ‘Rentas te llama’ puedan asistirla a ella, como se hizo con los +220 mil cordobeses en 2021, evitando costos, traslados y molestias”.

Finalmente, la discusión terminó con una severa respuesta del legislador. “Acérquese hasta las oficinas como hice yo, y compruebe usted mismo lo que sus números y estadísticas no le muestran. Son muchos los vecinos que no acceden en toda la provincia. Abran las oficinas”, cerró Cossar.