Laura Bengoa habló sobre el peritaje a la BMW que manejaba Oscar González en las Altas Cumbres

El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado aclarando que realizaron con “instrumental aprobado” el peritaje a la BMW que manejaba Oscar González en la tragedia de las Altas Cumbres. Este viernes, Laura Bengoa, hermana de la mujer que falleció el 29 de octubre de 2022, habló al respecto.

El jueves, las familias Bengoa y Álvarez denunciaron que sus peritos contratados no pudieron usar un dispositivo para analizar el módulo del rodado de alta gama. Allí, están los datos de los últimos cinco segundos previo al choque.

Alejandra Bengoa murió en el siniestro vial de las Altas Cumbres. (Gentileza)

Las autoridades provinciales no lo permitieron justificando que “el instrumental privado no contaba con la homologación oficial”. Ante este escenario, la hermana de Alejandra aseveró: “Si González no estuviera en la causa, ya se habría resuelto todo”.

La camioneta BMW X1 que manejaba Oscar González. Foto: El Doce

En este sentido, definió que “lo único complejo” del caso es la presencia del también médico “detrás de todo esto”. Sobre el módulo que no se pudo abrir en la ciudad de Córdoba, expresó: ”No se pudo esa a pesar de que nuestro perito tenía la tecnología correspondiente”.

LAURA BENGOA SOSPECHA DE MALA VOLUNTAD DETRÁS DEL PERITAJE A LA BMW QUE MANEJABA OSCAR GONZÁLEZ

Bajo este escenario, definió como una “vergüenza” seguir dilatando la investigación “por cosas que se podrían haber previsto”. Por último, reveló que ya empieza a pensar que hay “mala voluntad” ya que “no tomaron las previsiones para tener la tecnología”.