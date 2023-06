El Ministerio Público Fiscal aclaró que la pericia al BMW de Oscar González sí se realizó

Este jueves, el perito de parte Jorge Geretto aseguró que el BMW X1 que manejaba Oscar González, al momento de la tragedia en Altas Cumbres, no había sido peritado. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que los análisis sí se completaron.

Geretto aseguró a cba24n que el procedimiento, desarrollado en la concesionaria oficial de BMW en Córdoba, no pudo completarse por “falta de software adecuado”. Sin embargo, el MPF aclaró que los estudios se realizaron con “instrumental aprobado”, desde las 14 a las 18 horas.

El BMW X1, el auto que conducía González, tiene un módulo que contiene los datos de circulación de los últimos cinco segundos antes del choque. En ese sistema podrían estar algunas detalles que permitan develar qué pasó ese día en la ruta de Altas Cumbres. .

QUÉ DIJO EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RESPECTO A LAS PERICIAS

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que “se realizó el análisis del vehículo del imputado por parte de la concesionaria oficial de BMW en Córdoba, empezó a las 14 y culminó a las 18 hs., con la presencia del perito oficial y los peritos de las partes (uno por parte de la defensa, y dos por parte de la querella) que fiscalizaron el procedimiento, labrándose acta de todo lo realizado”.

Para el análisis, los técnicos utilizaron “solo instrumental aprobado por la agencia oficial de BMW, no permitiéndose el uso de instrumental privado que traía uno de los peritos de la querella por no acreditar la homologación de la agencia oficial, ya que no se puede comprobar que los datos que pudieran arrojarse con el mismo serán fehacientes y categóricos”.