Poco a poco el transporte urbano de pasajeros de Córdoba siente el regreso a la normalidad en las diferentes actividades. Esto se ve a través del crecimiento en el corte de boletos y también en la cantidad de gente aguardando en las paradas.

Uno de los dilemas que se presenta son los crecientes hechos de inseguridad mientras los usuarios esperan el colectivo. De esta forma, desde Vía Córdoba, junto a la aplicación de movilidad Ualabee, armamos el ranking con las 10 paradas más seguras de los meses de febrero y marzo, según los usuarios de la aplicación.

A través de la aplicación, los usuarios no solo pueden conocer los horarios, las líneas y qué colectivos tomarse según el destino sino que también, al ser colaborativa, los usuarios tienen un papel fundamental a la hora de informar sobre inconvenientes en algunas de las líneas del transporte urbano de pasajeros.

Eso no es todo ya que Ualabee permite que el pasajero califique una parada y reporte si es segura o no. Si marca que no lo es, se puede especificar por qué: robos, falta de luminaria o zona poco transitada.

Las 10 paradas de colectivo más seguras de febrero en Córdoba

C4030. Dirección: Avenida General Paz 311. Líneas: 18 - 61 - 63 - 65 - 66 - 62 - 64 - 68. Empresa: Coniferal. C9086. Dirección: Bulevar Arturo Illia 437. Líneas: 82 - 85 - 25 - 27. Empresa: ERSA. MA-00000061. Dirección: General Tomás Guido 1452. Líneas: 24. Empresa: ERSA. C4125. Dirección: Avenida Hipólito Yrigoyen 656. Líneas: 20 - 24 - 29. Empresa: ERSA. C7116. Dirección: Avenida Duarte Quirós 215. Líneas: 42. Empresa: Autobuses Córdoba. C9030. Dirección: De Las Leyes Agrarias 3991. Líneas: 80 - 80 - 81 - 81 - 85 - 85. Empresa: ERSA. C9534. Dirección: Bulevar Chacabuco 493. Líneas: 41 - 83. Empresa: Autobuses Córdoba - ERSA. C3026. Dirección: Avenida Fuerza Aérea 3535. Líneas: 60 - 63 - 65 - 600. Empresa: Coniferal - ERSA. C5197. Dirección: Avenida Don Bosco 4738. Líneas: 71. Empresa: ERSA. C6252. Dirección: Belgrano 446. Líneas: 33 - 36 - 50 - 51 - 53 - 30 - 35. Empresa: ERSA.

Las 10 paradas de colectivo más seguras de marzo en Córdoba

C4082. Dirección: Bulevar San Juan 60. Líneas: 43 - 24 - 54 - 28 - 27. Empresas: Autobuses Córdoba - ERSA MA-00000728. Dirección: 27 de Abril 322. Líneas: 60 - 62 - 64. Empresas: Coniferal. C4062. Dirección: Bulevar San Juan 436. Líneas: 10 - 11 - 14 - 13. Empresas: Coniferal. C6046. Dirección: Maestro Marcelo López 3451. Líneas: 32 - 81 - 71. Empresas: ERSA C6252. Dirección: Belgrano 446. Líneas: 33 - 36 - 50 - 51 - 53 - 30 - 35. Empresas: ERSA C7011. Dirección: Peralta y Tejeda 171. Líneas: 40 - 45. Empresas: Autobuses Córdoba - ERSA C7282. Dirección: Avenida Santa Ana 4029. Líneas: 43 - 44. Empresas: Autobuses Córdoba. C3897. Dirección: Obispo Salguero 362. Líneas: 20 - 27 - 25 - 24. Empresas: ERSA C4016. Dirección: Avenida Colón 165. Líneas: 15 - 61 - 64 - 68 - 16. Empresas: Coniferal C5091. Dirección: Avenida Colón 4923. Líneas: 70 - 75. Empresas: ERSA.

