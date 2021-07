La Voz Argentina ingresó en instancias de batallas y este jueves se presentó la cordobesa Luciana Irigoyen que en la audición a ciegas ya había dado a conocer una emotiva historia en la que confesó que antes de que su mamá falleciera le cantó la canción “Gloria de Dios” de Ricardo Montaner. Justamente después de la batalla la joven interpretó a dúo esa misma canción con el propio Montaner.

Previamente Irigoyen se enfrentó en la batalla a Sergio Verón y allí cantaron “La Barca”. Ambos realizaron una gran interpretación y recibieron elogios de los coaches.

A la hora de elegir, Montaner reconoció: “Se me complicó la existencia. La tengo muy complicada. Tengo que pesar aquí entre la afinación perfecta de Luciana y ángel y lágrima que tiene Sergio”, explicó el cantante. Finalmente, Montaner eligió a Sergio para que continúe en el programa.

Pero el gran gusto de Luciana vendría justo después de ese mal trago. Marley propuso que Luciana cantara junto a Montaner el tema “Gloria de Dios”. El momento terminó siendo de los más emotivos del programa y logró movilizar a todos los que estaban en el estudio.

“La Voz Argentina había llegado a mi vida cuando había decidido no cantar más. Cuando me llamaron la primera vez dije que no, no iba a ir con mi mamá en terapia intensiva, pero ella me dijo tenés que ir. Así que acepté y seguramente mi mamá está acá conmigo, en algún lado (…) Siempre he creído que la cosas no son porque son, son porque Dios quiere que así sean”.

La gran noticia fue que finalmente Luciana continuará en La Voz Argentina porque en la instancia de “robo” Lali Espósito y Soledad Pastorutti pulsaron el botón. Finalmente, la cordobesa se quedó con “La Sole”.