Otra cordobesa fue elegida en La Voz Argentina y en esta oportunidad se sumará al equipo de Lali. Se trata de Julieta Herrera González, de Córdoba capital cuya historia se conoció en la emisión de este jueves del certamen musical.

//Mirá también: La Voz Argentina: Santiago Fiuri, el cordobés que sorprendió y tenía una anécdota con Ricardo Montaner

Julieta eligió “Take me to church” para su repertorio y cuando parecía que ningún jurado se iba a dar vuelta fue Lali la que apretó el botón y giró su silla para tener a la cordobesa en su equipo.

“¡Wow esta canción!. Lo hiciste muy bien, sobre todo me gustó que más allá de alguna imperfección que entiendo que es difícil venir acá y cantar sin nervios tenías algunos momentos en los que brillaba tu personalidad. Me encanta tener a alguien con una voz tan particular, en la elección de las canciones que hagamos juntas creo que va a brillar todavía más eso que había detrás de varios momentos de lo que hiciste”, explicó Lali sobre su decisión.

//Mirá también: “La Voz Argentina”: Francisco Benítez, el participante cordobés que emocionó a todos

Por último, Lali explicó: “Con Julieta me la jugué porque su performance no fue perfecta. Es cierto, uno sabe que los nervios te ganan. Sabía que los nervios le estaban jugando una mala pasada, pero sentí que ahí atrás había un gran talento que se lo estaban llevando los nervios y es una gran apuesta para mí sin dudas. Quiero ver qué va a pasar con su voz ahora que vamos a empezar a trabajar juntas, pero encontré ahí algo muy personal. Creo que no me equivoqué, veremos en el futuro”.

Quién es Julieta Herrera González, la cordobesa en La Voz Argentina