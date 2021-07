Los cordobeses están dando de qué hablar en La Voz Argentina. Este martes por la noche la que cautivó con su voz fue Eugenia Celli que puso a Ricardo Montaner, Lali, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti a pelear entre ellos para sumarla a su equipo.

La cordobesa de 24 años cantó “I have nothing” y con su impresionante voz logró que los cuatro jurados se dieran vuelta para verla cantar y luego sumarla a su equipo. Finalmente Eugenia eligió a Lali.

Justamente Lali fue la primera en darle la devolución a Celli. “Precioso lo hiciste, porque de alguna manera lo modernizaste. Es una canción no solo difícil sino que es muy cantada por la gente que canta bien porque la voz se luce mucho. Me trajiste algo muy pop actual en tu versión y me encantó”, le dijo la artista.

Luego sería el turno de Soledad Pastorutti, quien fue la última en girar su silla. “Me dio mucha curiosidad, porque todos se dieron vuelta y las caras que ponían, digo no puedo no ver quién es. Nosotros no sabemos cómo sos, escuchamos solo tu voz y tenemos que imaginar muchas cosas. Pareciera que tenés mucho tiempo cantando”, le dijo.

El otro que se dio vuelta para ver y escuchar a Eugenia Celli fue Ricardo Montaner. ”Cuando empezó la canción tenía pocas expectativas porque asumió una canción muy fregada de cantar y pensé que podía venir un desbarranco porque esa canción cuando levanta hay que agarrarse fuerte. A medida que iba transitando el tema me di cuenta que se apoderaba de él y llegó un momento que no pude evitarlo”, expresó el jurado.

Por último, llegó el turno de Mau y Ricky que fueron de los primeros en girar su silla. “No me he sentado porque estoy muy emocionado. Hay algo que me pasa a mí cuando escucho las voces, si yo me las puedo imaginar sonando en la radio yo aprieto el botón. Porque aquí no solamente estamos buscando el ganador de La Voz Argentina, estamos buscando un artista que pueda llevar la música argentina y el talento argentino a todos los rincones del mundo”, expresó Ricky.

Finalmente Eugenia Celli eligió el equipo de Lali a lo que la cantante aseguró: “Con Eugenia choreé, sé que me llevo una joya. Soy la envidia de mis compañeros. Eligió una canción que es un clásico de los que cantan bien y sin embargo le dio personalidad, lo hizo propio y lo hizo moderno. Encima cuando me di vuelta me encontré con toda su energía, con su sonrisa, con su belleza. Amo que me haya elegido”.

