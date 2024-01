La riesgosa “broma” que puso en peligro a un avión que aterrizó en Córdoba: de qué se trata

Desde hace años, se realiza una práctica muy peligrosa que pone en riesgo a aeronaves que, por lo general, se encuentran en etapa de aproximación. En la mayoría de los casos, los que parecen la “broma” son los aviones de vuelos comerciales.

El hecho consiste en apuntar con un láser a las aeronaves, algo que puede causar catástrofes. El último caso fue denunciado por un piloto de Aerolíneas Argentinas, quien se encontraba a minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Córdoba cuando fue alcanzado por un láser verde.

¿POR QUÉ ES PELIGROSO APUNTAR AVIONES CON UN LÁSER?

La luz del láser puede llegar hasta la cabina de comando del avión, donde se encuentran los pilotos. Al alcanzar los ojos de quien está maniobrando, puede encandilarlo y provocar una mala maniobra que podría tener en tragedia.

Además, especialistas de salud sostienen que la luz de los láseres dañan de manera significativa los ojos, como lo hacen los eclipses.

VIDEO: UN PILOTO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DENUNCIÓ LA PELIGROSA BROMA

El vuelo 1.530 de la línea aérea de bandera publicó en su cuenta de X (exTwitter) el suceso. “Otro capítulo en la estupidez de la gente apuntando con un láser a los ojos mientras estamos en aproximación final”, sostuvo.

“Esto me sucedió ayer en Córdoba. Un colega que venía en cabina logró tapar con su celular mientras grababa y que no me de en mis ojos. No entiendo la gracia”, siguió. Entre las respuestas de su posteo, aclaró que dio aviso a las torres de control del aeropuerto, pero que es muy difícil dar con la localización del autor del hecho.