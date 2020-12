La vacuna contra el coronavirus está en boca de todos y los profesionales de la salud destacan que su aplicación puede traer muchos beneficios, como opina el médico Hugo Pizzi que pone el acento en que puede ser vital para “evitar la segunda ola”, en Córdoba, consideró.

El destacado infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba dio una mirada optimista que se traduce en dichos como “si vacunamos rápidamente podemos evitar la segunda ola”, expresó al tiempo que dijo que la colaboración será fundamental: “la Facultad de Medicina tiene 5.000 voluntarios y se han presentado cientos y cientos de enfermeras jubiladas para ser voluntarias, lo que va a tener una utilidad inestimable”, se entusiasmó en declaraciones a Canal 10, este lunes.

No obstante la perspectiva de la vacuna, el médico insistió en no relajar los cuidados y recomendó que ante las Fiestas “se deben hacer reuniones con el núcleo familiar blanco y homogéneo: padres, hijos, suegros, abuelos, pero que no entre nadie más”, aconsejó.