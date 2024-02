La luz sube hasta un 90% en Córdoba: cuáles son los usuarios más afectados, según Epec

El bolsillo de las personas no alcanzó a acomodarse a la suba del boleto interurbano en la provincia de Córdoba, y ya anunciaron otro incremento. Se trata del servicio de la luz, que en algunos casos es de hasta el 90 por ciento, según informó la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

El vocero de la entidad, Alfredo Camponovo, indicó que la medida es por diferentes factores, pero responde principalmente a la decisión tomada por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de un incremento del 60 por ciento en las tarifas para usuarios residenciales sin subsidios que integran la categoría Nivel 1.

Epec. (Christian Luna / La Voz)

Camponovo explicó que la constitución tarifaria está conformada por el costo de la energía, el valor agregado de distribución y los impuestos. El segundo ítem también se actualizó un 8,45 por ciento en enero, pero “el global para todas las categorías residenciales es del 15 por ciento”, según dijo a El Doce.

AUMENTO DE LUZ EN CÓRDOBA: CUÁNDO SE VERÁ EN LA FACTURA

Ante este escenario, el integrante de Epec anticipó que esto se verá reflejado en la factura de abril “probablemente”. A modo de ejemplo, detalló que usuarios N1 pasarán de pagar con todos los aumentos entre 15 y 16 mil pesos a 27 mil.

Epec.

Sin embargo, Camponovo focalizó en que el “segmento de comercios de barrios” será el mayor afectado porque “sufren la quita de subsidios” y la suba será cercana al 90%. “Una empresa que esté abonando 100 mil pesos deberá entregar 190 mil”, ejemplificó.

Fachada del edificio sede de Epec sobre calle La Tablada, Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

“No sólo serán alcanzados por la suba tarifaria sino que además, ya no percibirán el subsidio sobre el precio de la energía” expresó. Por último, aclaró que los aumentos de Nación no afectan a usuarios residenciales del nivel 2 (mantiene la totalidad de los subsidios) ni del nivel 3 (se subsidian hasta 400 kWh de consumo mensual).