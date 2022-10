La Justicia de Río Cuarto lo condenó por abuso sexual y a las horas intentó matar a la víctima

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde un joven fue condenado por abuso sexual y a las pocas horas intentó asesinar a la víctima. Se trata de Agustín Camargo, de 25 años, quien en 2019 violó a Lucía Mañez y permanecía en libertad hasta que quedara firme la sentencia.

Tal como informó el medio regional Puntal, la querella había pedido ocho años de prisión para Camargo por el delito perpetrado hace tres años y la Cámara 1ª del Crimen de los Tribunales riocuartenses lo sentenció este jueves. Sin embargo, no iba a quedar encarcelado hasta que la condena quedara efectiva.

Horas después de conocer la sentencia, el sujeto fue detenido en el domicilio de la víctima, a dónde había acudido con un arma de fuego, aparentemente con intenciones de asesinar a la joven. “Ahora va a quedar detenido; lo van a trasladar directamente a la cárcel. Hay peligro procesal porque rompió uno de los principales puntos, que era la restricción de acercamiento y contacto con ella. Se metió preso solo al romper las condiciones del veredicto”, explicó Rosa Sabena, abogada de Mañez.

La palabra de la víctima tras la sentencia

Tras conocer la sentencia de su victimario y antes de sufrir la otra agresión, Lucía Mañez le había asegurado a LV16 que “sacó un peso de encima”. “Me devolvieron la vida”, afirmó tras conocer la decisión del tribunal. “Pensé que no iba a poder vivir más tranquila. Estoy muy contenta, no lo hago por mí solamente, lo hago por todas las que no tuvieron justicia, las que mataron. Ojalá la Justicia escuché a todas las chicas”, enfatizó.

Río Cuarto. Lucía se abraza a un familiar luego de la sentencia (LV16)

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda: