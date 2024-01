Kami Franco rompió el silencio tras su cirugía: “Chicas, no les voy a mentir...”

Luego de haberse sometido a una sorprendente cirugía estética, Kami Franco rompió el silencio en las últimas horas y contó cómo sigue el proceso de recuperación. Según su testimonio, es doloroso y adelantó: “Chicas, no les voy a mentir...”.

KAMI FRANCO HABLÓ TRAS SU CIRUGÍA: “TENGO MÁS DE 50 PUNTOS”

“Bueno chicas, no les voy a mentir, la verdad que sí duele mucho”, dijo a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. Luego, explicó que recientemente le quitaron algunas gazas de la zona operada y pudo visualizar su panza.

La influencer cordobesa, Kami Franco, vuelve a estar en boca de todos. Foto: Instagram

“Me veo diferente”, indicó la cordobesa que se sometió a una liposucción abdominal. Es decir, la extracción de grasa del abdomen que fue incorporada en sus glúteos, para así darle un mayor volumen.

Además, adelantó que hasta ahora no tuvo inconvenientes para ir al baño por sus necesidades y para ducharse ya que la faja que posee “es abierta abajo y no se me complica”, según indicó.

Sin embargo, reveló que visitó al médico que la intervino quirúrgicamente, Andrés Garone, y vivió una situación que hizo que se la bajara la presión. “Me hicieron más de 50 puntos, cuando los vi dije espera que me dio impresión”, concluyó.