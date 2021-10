Una vez más, Alexander Medina optó por no hablar y dar explicaciones del increíble quedo de Talleres, que le ganaba 3-0 a Lanús y empató 3-3. En conferencia de prensa, la difícil tarea recayó en Juan Cruz Komar, quien ingresó en al segunda parte en La Fortaleza.

“Fue un partido raro y hubo un poco de todo. Lanús tenía la chance de hacer la épica, de atacar sin preocupaciones y le salió. Hay que hacer autocrítica, a veces cometés errores. No estuvimos bien en la presión. Dejamos que ellos nos sometan con centros y desbordes y eso nos metió a atrás y nos desgastó”, analizó el zaguero central.

“No tuvimos la pelota, no pudimos. No recuerdo tramos del partido que hayamos dominado. No pudimos bajarle el ritmo al rival”, admitió Komar. Y remarcó: “La sensación es que Lanús hizo más, pero estábamos 3-0. Debería ser inalcanzable para el otro equipo”.

Respecto a las metas de Talleres, por ejemplo la Copa Argentina y acceder a Libertadores, sobre todo porque River se escapó en la Liga Profesional, señaló: “Van de la mano los objetivos. Si ganamos, nos posicionamos en el torneo. Y si ganamos entramos en las copas. Y está lo de la Copa Argentina. Estamos a un partido de la final y es muy importante para el club”.

Sábado con Huracán

Talleres recibirá este sábado a las 18 al Huracán de Marcos Díaz y Frank Kudelka, por la fecha 19 de Liga Profesional, donde manda con comodidad River, con nueve puntos de ventaja sobre el Albiazul por su victoria sobre Argentinos.