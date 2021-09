Volvió a jugar como titular contra el club del que es hincha, Rosario Central. Y estuvo cerca de anotar el cuarto gol, que terminó manando a la red Diego Valoyes. Pero se sinceró, y al estilo Juan Cruz Komar admitió: “Si había VAR lo tendrían que haber anulado, porque estaba en off side. Y además me pegó en la mano”.

Más allá de este episodio, el zaguero central no ocultó su satisfacción por el Talleres puntero y reaparecer en la formación. “La clave está en que haya un plantel competitivo y no solo un once. Desde hace varias temporadas se han ido jugadores y no cambiamos la idea de juego. El club está para crecer mucho más”, resaltó en una conferencia de prensa este lunes.

“En el plantel se mantiene la mesura y la calma porque sabemos que no hemos conseguido nada. Falta un montón en el torneo y si nos mantenemos así sabemos que vamos a estar en la pelea. Es una tentación ganar la Copa Argentina, se puede pensar en las dos competencias”, se entusiasmó. Por el liderazgo en Liga Profesional. Y porque este miércoles a las 21.10 se juegan ante Temperley el pase a semifinales de la Copa.

“El fútbol argentino es muy parejo, tendremos que estar muy atentos y motivados ante Temperley. Y en cuanto a la Liga se puede decir que River es candidato por como juega y las obligaciones que tiene. También hay varios equipos merodeando porque quedan 12 fechas”

Titular.

“Me pone bien volver a jugar y ser protagonista. El cuerpo técnico pone al que mejor está”, remarcó Komar sobre su regreso a la defensa de Talleres ante Central, en lugar de Julián Malatini. Y la expectativa de seguir en el equipo ante Temperley este miércoles.

“Tuve un año difícil en cuanto a las lesiones y no me permitió agarrar continuidad. Jugué cinco o seis partidos en el año recién, pero ya me voy sintiendo mucho mejor”, añadió.

El próximo como local, el lunes 11 de octubre contra Atlético Tucumán, será con hinchas en las tribunas y lo destacó: “La vuelta al público es un motivo de celebración. Es algo super positivo”.