Talleres el puntero de la Liga Profesional por sexta fecha consecutiva, y recibe elogios de propios y extraños. En el caso de Augusto Schott se encuadra en ambos lados, porque está a préstamo en Platense y debió enfrentar a sus ex compañeros. Incluso le convirtió un gol y es el artillero del Calamar.

“No hablé a ninguno en la previa, después sí los fui a ver al vestuario y en la concentración previa al partido con Racing también los fui a visitar y me quedé a cenar con ellos. Los felicité por este presente y ellos también están contento por cómo me va en Platense”, destacó el lateral derecho.

En una entrevista con De la cancha al living, que se emite los viernes a las 23 por canal ShowSport, dio más detalles de lo que significó enfrentar al líder de la Liga Profesional, equipo del que es hincha. “Lo venía manejando bien. Una vez dentro de la cancha es trabajo. Lo hablé mucho en la semana con el psicólogo pero la verdad es que cuando hice el gol se me cruzaron varias cosas por la cabeza. No lo quería tomar como un partido más porque no lo era”, aseguró el jugador nacido en Arroyito.

Y añadió: “Tengo 10 compañeros que son unos animales y querían ganar. Todos le quieren ganar a Talleres. Desde la primer fecha les dije que físicamente Talleres está un paso encima del resto. Ya se veía desde el torneo pasado y ahora gana partidos que antes no. Los partidos que tiene que ganar. Y eso se valora, incluso en Buenos Aires, más allá que tuvieron que pasar cuatro o cinco fechas como puntero para que lo reconozcan”.

Buenos Díaz

En su gol a Talleres anticipó a Enzo Díaz, curiosamente también lateral como Schott y goleador del equipo. “Tenemos una competencia interna y me dijo ‘contra Racing hago un gol y te paso’. Se que me debe extrañar porque nos llevamos muy bien”, afirmó.

“Me llevo bien con todos, hablo mucho con Mateo (Retegui), sobre todo por Instagram porque del grupo de whatsapp me limpiaron”, añadió entre risas. A tono con el ping pong temático relacionado a Talleres, un clásico del programa.

Y resaltó además la tarea de Alexander Medina. “El secreto es lo que inculca día a día. No te regala nada, te hace dar el 100 por 100. Su mentalidad es ganadora y sabe transmitir porque hasta hace poco era jugador y sabe como hacerlo”.