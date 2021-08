“Cuando hablan de un gran ofrecimiento es cuando te ofrecen más de lo que vos ganabas, si te ofrecen menos por lógica no es un gran ofrecimiento”. Textual de José Mauri, el volante que dio por terminado su paso por Talleres.

Andrés Fassi había asegurado hace diez días que le habían ofrecido mejorar su contrato, y Mauri lo desmintió en declaraciones a Cadena 3. Sonaba en Racing Club pero apunta a seguir su carrera en la Liga de Estados Unidos.

El volante José Mauri no aceptó la oferta de Talleres. Twitter @Cadena3Com

“Cuando llegué la primera vez tenía un sueldo. Se me ofreció esta vez la mitad del sueldo. Cuando llegué el dólar estaba a 60 pesos, hoy a 100 y el informal más alto. No tengo dudas de que Talleres hace un gran esfuerzo, pero un gran ofrecimiento no es el 50% de lo que yo ganaba”, insistió.

Tercer refuerzo

Después de largas tratativas, el volante Rodrigo Villagra pasó la revisión médica este lunes, con lo que quedó habilitado para comenzar a entrenar con el plantel de Talleres y en las próximas horas será oficializado como tercer refuerzo para la Liga Profesional.

Villagra, cordobés de Rosario Central, fue adquirido con el 65 por ciento de su pase. Un resguardo ante lo que sería la partida de Federico Navarro en diciembre.

Por otra parte, el club tiene margen hasta este miércoles para concretar las operaciones por el zaguero colombiano Pablo Ortiz (el técnico del América de Cali no quiere cederlo, pero Talleres mejoró la oferta por el 50% de su ficha); y el delantero Juan Cruz Esquivel (Atlético Rafaela).