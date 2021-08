Las calificaciones de los que jugaron para Talleres en el partido ante Boca por la fecha 4 de la Liga Profesional:

//Mirá También: Talleres y Boca igualaron sin goles en el Kempes

GUIDO HERRERA (6): No tuvo mucho trabajo en el primer tiempo. En la primera pelota que tocó en el complemento, sacó mal y quedó habilitado Ramírez que, de milagro, no fue gol de Boca. Más allá de esa jugada puntual, no tuvo mucha exigencia y respondió bien cada vez que le tocó.

JULIÁN MALATINI (5): Mucha decisión en la marca y en la proyección desde el inicio del partido. Suplió con sacrificio algún error en la marca. En el complemento pudo proyectarse menos que en el primer tiempo.

NAHUEL TENAGLIA (5): Tuvo algunas salidas temerarias en el inicio del primer tiempo. Eso le valió la amonestación antes de los 20 de juego. Luego tuvo un partido correcto, sin muchas complicaciones en la marca de los delanteros rivales.

RAFAEL PÉREZ (6): Controló bien a Briasco que fue el delantero que se movió por su sector. Siempre trató de estar bien parado y respondió ganando por arriba y abajo en el área propia.

ENZO DÍAZ (6): Tuvo que controlar a Pavón desde el inicio. Lo logró por momentos y, cuando el delantero xeneize se movió por su sector, no pudo proyectarse mucho. En el segundo tiempo tuvo una chance de gol que se la tapó Rossi, el arquero de Boca.

JUAN IGNACIO MÉNDEZ (7): Juega de memoria con Navarro y se alternan en la marca y la distribución Hoy fueron los dos mejores de la T cortando juego y distribuyendo.

FEDERICO NAVARRO (7): Firme cuando tuvo que marcar y con decisión cuando tuvo que moverse para jugar más adelantado y conectar con los mediocampistas ofensivos. Buen partido en el tándem con Méndez y ambos se siguen afianzando en el mediocampo albiazul.

DIEGO VALOYES (6): Cuando tuvo espacios, trató de imponer su velocidad y habilidad. Después le escalonaron en la marca y no gravitó en el primer tiempo. En el complemento apareció poco aunque tuvo su chance de cabeza que salió apenas desviado a los ocho minutos.

CARLOS AUZQUI (5): Tuvo una chance de gol a los cinco de juego que se la sacó el arquero de Boca. Luego, tuvo un sacrificado primer tiempo. En el segundo tiempo no tuvo peso ofensivo.

ÁNGELO MARTINO (6): Apareció con todo en los primeros minutos del partido y metió un pase casi gol a Auzqui a los cinco minutos. Tuvo mucho recorrido con y sin la pelota y terminó cansado. Fue reemplazado por Diego García.

//Mirá También: El comentario picante de Miguel Ángel Russo sobre el VAR en la previa de Talleres - Boca

MICHAEL SANTOS (4): Muy movedizo en el inicio del partido. Trató de complicar a los defensores rivales. Por momentos lo logró. Pero nunca estuvo cerca de la acción en ofensiva.

DIEGO GARCÍA (4): Entró por Martino. Trató de ser opción de pase y de juego. Muy pocas veces lo logró el polémico jugador uruguayo.

HÉCTOR FÉRTOLI (-): El Rayo debutó en Talleres ingresando por Santos. Poco pudo hacer en los minutos que jugó.