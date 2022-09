José María Muscari y una mala experiencia en Córdoba: “Que mal Argentina”

José María Muscari está en Córdoba por cuestiones laborales y, en su llegada, le tocó vivir una “mala situación” que denunció en redes sociales. En Twitter, contó que un taxista le cobró casi el triple que otro por el mismo trayecto.

El actor relató en una publicación que se tomó un taxi desde el aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella hasta el Quality Teatro y le cobraron 3.500 pesos.

“En el aeropuerto tome un taxi hasta el Quality y en el viaje estuve entretenido con mi celular. Al llegar, el chofer me dijo 3500 pesos, eso marcaba el reloj del auto. Me pareció mucho. Se lo dije. Me dijo ‘es lejos’. Pagué y me bajé”, escribió en su primer posteo.

El productor denunció una experiencia que le tocó vivir con un taxista de Córdoba. Foto: Twitter

Luego continuó: “Hoy (este domingo) me tome un taxi desde el Quality hasta el aeropuerto, al llegar el chofer me dijo 1200 pesos, eso marcaba el reloj, le pagué y le conté lo que me pasó ayer, su respuesta fue fatal: ‘esos son los avivados, de acá activan un reloj que va muy rápido’. QUÉ MAL ARGENTINA”.

La explicación de un taxista cordobés

En Vía Córdoba, consultamos a un taxista de Córdoba y confirmó que el valor es el correcto y que la diferencia se da por la bajada de bandera desde el aeropuerto. Con el último aumento otorgado por el municipio, en horario diurno el monto es de 557,60 y el nocturno, 641,24 pesos.

Mientras que, el trayecto varía según la ruta que se tome. “Si vas por dentro del Centro, puede costar entre 1.800 y 2.000 pesos. Pero, si vas más rápido y por Circunvalación, el precio aumenta y es de 2.600 o 2.700 pesos, aproximadamente”, precisó.