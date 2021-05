“En estos últimos dos años lo vi mucho a Fassi, hablamos mucho, me pregunta por cómo son los clubes en Europa, trata de sacar cosas para implementar en Talleres. La conversación siempre termina con el… ¿cuándo volvés?”.

//Mirá también: José Luis Chilavert y el elogio para Talleres: “Se nota el trabajo, el éxito se ve”

La frase pertenece a Javier Pastore, el cordobés de la Roma, de nuevo en la provincia por las vacaciones. En una entrevista con Cadena 3, señaló: “Se van acortando los tiempos, me quedan dos años de contrato en Europa, pero uno nunca sabe, quizás sea el año que viene, me gustaría seguir aquí. Lo importante es que Talleres siempre sigue creciendo, eso dan ganas de volver”

El Flaco Javier Pastore abrió una puerta para el 2020, en sus intenciones de volver a Talleres. Twitter @diegoborinsky

//Mirá también: Coco Sily recordó el festejo de un gol que le dedicó Pastore en “su” Huracán

“En noviembre de 2019 tuve un problema en la cadera, articular, y estuve ocho meses tratando de competir, haciendo muchas terapias no tan invasivas. Me tuve que operar en agosto de 2020 y estuve 6 meses para recuperarme. Me costó mucho encontrar el lugar, tenía temor, y ahora espero poder sumarme a competir”, completó el Flaco que sigue siendo una gran ilusión en barrio Jardín.