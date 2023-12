Javier Milei le ofreció al cordobés Marcos Sequeira dirigir Afip, pero le puso una determinante condición

Pensando en la conformación de su gabinete presidencial previo al domingo 10 de diciembre, Javier Milei le ofreció a Marcos Sequeira ser el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Pero el cordobés le puso una determinante condición.

“Ayer (lunes) hubo un revuelo bárbaro porque desde el equipo de él (Milei) salieron a decir que ya estaba nombrado. Como nos conocemos con Javier de la Universidad de Belgrano desde hace muchos años, no quiero que me pase lo mismo que a (Carolina) Píparo. Entonces, voy a esperar que se oficialice antes de ponerme a trabajar”, dijo el contador diálogo con Radio Suquía Córdoba.

Marcos Sequeira, tributarista cordobés de larga trayectoria. (La Voz)

“Me hicieron la propuesta del cargo de director general de la Afip, de la cual depende la DGI y la Dirección de Aduanas. Les respondí que sí, pero bajos algunas condiciones”, explicó. En este sentido, reveló las dos que considera más importantes.

CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE SEQUEIRA PARA ASUMIR AFIP

En primera instancia, anticipó que echará a 3.000 funcionarios que fueron nombrados entre mayo y junio de este año. Luego, revisar todos los impuestos. “Cada gobierno de turno lleva su gente. Pero tenemos gobernando el mismo partido político desde hace 20 años, salvo el periodo de Macri, por lo que ha formado una estructura que puede definirse como una asociación ilícita”, denunció Sequeira.

Afip responde a la dirección general de Aduanas Foto: Aduana

En este sentido, Sequeira contó que su cargo como director general de la Afip “depende de la DGI y la Dirección de Aduanas” y también pidió “tomar decisiones respecto al personal” porque sabe “dónde está la corrupción”.

Sin embargo, no hay nada confirmado porque, según trascendidos, el director de Aduanas no respondería a las ideas de Sequeira. Y en caso de que las condiciones no sean aceptadas, el cordobés no asumiría en Afip.

QUIÉN ES MARCOS SEQUEIRA, EL ELEGIDO POR JAVIER MILEI PARA AFIP

Marcos Sequeira es un tributarista, contador público y abogado especializado en impuestos de una extensa trayectoria que lleva 43 años en la actividad. Actualmente, dirige el estudio jurídico Sequeira & Asociados, donde se especializa en procedimientos tributarios, derecho tributario, penal tributario, penal económico y empresarial y penal aduanero.

Sequeira patrocinó en los 90 a cinco laboratorios médicos en contra de la Municipalidad de Río Cuarto, que había instrumentado, en ese momento, el “impuesto a la valija”. Se trataba de una medida que buscaba cobrar la misma base de ingresos brutos por realizar ventas con viajantes, pero fue declarado inconstitucional por la Corte en 2016.