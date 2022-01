Javier “La Pepa” Brizuela llevó tranquilidad a los fanáticos luego de que este domingo por la noche La Barra anunciara que suspendía todas sus presentaciones debido a que el cantante se había descompensado y debió ser internado.

El líder del grupo cuartetero compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde se lo puede ver en una habitación del Hospital Cardiológico, en la cama y con barbijo. A través del mismo explicó qué fue lo que ocurrió y cómo continuarán sus días.

“Estamos bien, entré con un cuadro medio que me desvanecí en casa. Me trajeron gente aquí. Hicieron todos los estudios y hasta ahora estoy bien. Estoy esperando que me hagan una tomografía para ver qué sale en los estudios. Capaz que me quede un día internado”, arrancó contando La Pepa.

Y agregó: “Hasta ahora no es nada serio, serio. Les mando un cariño muy grande, estoy bien. Apenas estemos bien, volveremos a los escenarios. Lamento mucho esta noche no estar en Jesús María”.

Justamente en el Festival Nacional de Doma y Folklore La Barra se iba a presentar después del show de Luciano Pereyra, que finalmente se suspendió por la tormenta. Previamente, desde el grupo habían anunciado que suspendían la presentación porque Brizuela se había descompensado.