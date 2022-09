Instituto ya no es el tercero en Primera Nacional

Cuatro fechas sin triunfos le quitaron impulso a Instituto en la tabla de la Primera Nacional. Al punto que de ser escolta de Belgrano, ahora quedó en cuarta posición por la victoria de Gimnasia de Mendoza, 2 a 1 sobre Chacarita.

El Lobo, de muy buena campaña, se colocó tercero con 54 unidades, un punto por arriba de la Gloria, que este domingo a las 15.30 visita a Almirante Brown televisado por TyC Sports. Los mendocinos aparecen un punto abajo de San Martín de Tucumán, con fecha de presentación el lunes ante Riestra.

Otro que venía en escalada en la tabla era Estudiantes de Caseros, pero tuvo fecha libre en la anterior y este sábado cayó frente a Atlanta con gol de Gonzalo Klusener. Y recuperó terreno San Martín de San Juan, con su goleada 4-0 sobre el colista Santamarina de Tandil.

Posiciones (primeros puestos) Belgrano 64; San Martín de Tucumán 55; Gimnasia de Mendoza 54; Instituto 53; All Boys 51; Estudiantes de Río Cuarto 49 (juega este domingo a las 16.30 frente a Deportivo Maipú); San Martín de San Juan 48; Chaco For Ever, Estudiantes (C) y Almagro 47.