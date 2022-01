Instituto arrancó con todo el 2022. Este lunes tuvo la primera práctica del año pensando en la próxima Primera Nacional que se iniciará el 6 de febrero. Con la intención de mejorar lo hecho la temporada pasada, la Gloria ya confirmó seis refuerzos y se espera muchos más.

La renovación en Instituto empezó con la contratación de Federico Bessone como Director Deportivo y luego con la llegada del técnico Lucas Bovaglio. Justamente el ex Deportivo Morón ya había anticipado que iban a llegar varios refuerzos.

Este lunes, en el predio de La Agustina, estuvieron los primeros refuerzos Roberto Bochi, Emanuel Bilbao, Santiago Rodríguez y Gabriel Graciani. Además, se dio el regreso de Martín Vera y Jorge Carranza tras el alta médica.

Rodríguez, Bilbao y Graciani trabajaron este lunes con el plantel albirrojo. (Prensa Instituto) Foto: Prensa Instituto

Rodríguez es un delantero puntano de 24 años que viene de jugar en Almagro, donde actuó en 33 encuentros en la última temporada y anotó cinco tantos. Mientras que Bilbao, es un experimentado arquero de 32 años, que llega proveniente de Villa Dálmine, en tanto que Graciani (29) es un mediocampista de características ofensivas que llega a Córdoba tras su paso por Sarmiento de Junín, donde jugó 22 partidos (7 de titular) y marcó un gol.

Bilbao ya se entrena con Instituto desde este lunes (Foto: Prensa IACC).

En los próximos días se sumarán a los entrenamientos los ya confirmados Giuliano Cerato (ex UAI Urquiza) y Sebastián Corda (ex Mitre de Santiago del Estero).

Los refuerzos que faltan llegar a Instituto

Si bien la semana recién empieza, Instituto podría confirmar en los próximos días al lateral izquierdo Agustín Jara (ex Santamarina), a los mediocampistas Claudio Pombo (ex Sarmiento de Junín) y Diego Becker (ex Tigre) y al defensor Fernando Alarcón (también ex Tigre).

A su vez, los dirigentes continúan buscando un delantero centro.