Instituto se queda sin otro de sus “9″: se despidió Nicolás Mazzola

Tres salidas del plantel de Instituto, tres de los delanteros de área que no continuarán. Nicolás Mazzola se despidió, en una lista que inició Joaquín Molina y continuó con Catriel Sánchez. Uno de los puestos que la Gloria deberá reforzar sí o sí en su regreso a Primera División.

“Si bien me hubiese encantado continuar, la decisión no dependía de mi, por lo que hoy me toca despedirme. Pero quiero que sepas que siempre vas a estar en mi corazón, Gloria querida”, escribió Nico Mazzola en su cuenta en Instagram.

“Siempre supe que iba a volver a Instituto. Lo que jamás imaginé es que Córdoba iba a ser mi hogar y el de mi familia, que vería a mi hija nacer, que mi hijo tendría devoción por estos colores, ni que me llevaría para siempre recuerdos y personas tan hermosas”, añadió el delantero.

Nicolás Mazzola no seguirá en Instituto en 2023. Se despidió en sus redes. (Prensa IACC).

“Gracias Instituto por la oportunidad. Gracias Instituto Educativo Alta Cordoba por hacerle pasar un año inolvidable a mi hijo, llenándolo de amigos y recuerdos imborrables. Gracias a cada persona que transitó este año con el equipo, dejando todo por nuestro bienestar. Gracias a cada hincha por el aguante incansable. Gracias inmensas a este grupo de jugadores increíbles. Sin ellos nada hubiese sido posible”, completó Mazzola.

Su salida no es del todo sorpresiva, porque no rindió de acuerdo a lo esperado. Como tampoco Molina y Sánchez. Resta saber qué ocurrirá con Patricio Cucchi, quien terminó como titular pero su cuota de goles también resultó baja.

WANCHOPE ÁBILA Y EL INTERÉS DE INSTITUTO

En Qatar, donde alentó a la Selección argentina ante Polonia para el pase a octavos de final por la victoria por 2 a 0. Ramón Wanchope Ábila se refirió a la posibilidad de volver a Instituto, club del que es hincha y en el que estuvo entrenando antes de las finales con Estudiantes de Caseros.

Ramón Ábila en Qatar, viendo el Mundial y a la selección. (Gentileza Olé).

“El ascenso es lo mejor que nos pasó en el año”, declaró el delantero al ser consultado por Mundo D. Pero fue tajante sobre su retorno a Alta Córdoba. “No depende de mí, tengo club”, expresó en relación al contrato vigente con Colón de Santa Fe.