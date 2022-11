Catriel Sánchez dejó Instituto, con una demostración de sinceridad

Catriel Sánchez es uno de los delanteros que más conoce Lucas Bovaglio. Justamente, por eso lo pidió como refuerzo para Instituto en este semestre que termina. Pero llegó sin estar en plenitud física, las lesiones lo condicionaron y prácticamente no jugó. Este miércoles, anunció su despedida.

“Le dije a Bovaglio que no estaba listo para jugar en Primera División y que me voy a buscar más minutos en otro club. Me dio mucho orgullo vestir la camiseta de Instituto, les doy las gracias y me sentí muy identificado con el club”, se sinceró el delantero en el programa radial “Futbolémico”.

Sánchez fue dirigido por el DT Albirrojo en la Reserva campeona de Talleres. Y también en Defensa y Justicia. Empezó la temporada en Estudiantes de Caseros, el rival de Instituto en la final del Reducido, y en marzo le rescindieron el contrato por agredir a un socio.

zo en el receso por pedido del propio entrenador, pero nunca pudo ser titular. Llegó falto de ritmo y un desgarro lo complicó más todavía. Apenas participó en seis cotejos, por ejemplo ingresando en el segundo tiempo en el clásico con Belgrano, sin anotar goles.

“Este tiene que ser mi año, yo no puedo perder más tiempo. Catriel tiene que explotar este año. Bovaglio me dijo que cuando yo aprenda a controlarme a mi mismo yo voy no voy a ser un jugador para el futbol argentino”, añadió Sánchez.

De este modo, es el segundo futbolista, y delantero de área, que deja el plantel Albirrojo, detrás de un Joaquín Molina que se despidió el pasado lunes. En los próximos días se conocerán otros nombres que no continuarán en Alta Córdoba.

EL LOCO CARRANZA Y EL GRUPO QUE ESTÁ CERCA DE SEGUIR

Jorge Carranza sería uno de los primeros en asegurar su continuidad en Instituto. El veterano arquero de 41 años es símbolo del Albirrojo, jugó en el último partido en Primera en 2006 y consiguió el regreso al círculo máximo 16 años después.

Los zagueros Fernando Alarcón y Ezequiel Parnisari, el volante Gabriel Graciani y el delantero Santiago Rodríguez (le comprarán un porcentaje de la ficha) son las otras prioridades, para el técnico y para la dirigencia. En evaluación, el zaguero uruguayo Matías Ferreira.

Vale recordar que los laterales Giuliano Cerato y Sebastián Corda tienen contrato por otra temporada y también el volante central Roberto Bochi, como el resto de los jugadores del club, por ejemplo los hermanos Franco y Nicolás Watson, Gregorio Rodríguez y Leonardo Monge, entre otros.