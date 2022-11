En qué quedó la apuesta entre Alarcón y Bochi por el ascenso de Instituto a Primera

A una semana del conseguir el ascenso a Liga Profesional y volver a Primera después de 16 años, en Instituto el plantel está de vacaciones y el técnico Lucas Bovaglio y el manager Federico Bessone planifican lo que viene.

Dos de los jugadores que pretenden retener para la próxima temporada son Fernando Alarcón y Roberto Bochi, pilares en la campaña Albirroja y que realizaron una apuesta en semifinales del Reducido, que se extendió hasta la final.

En esa instancia el zaguero desafío al volante, que en el torneo no había anotado goles, a que lo hiciera contra Defensores de Belgrano. Y Bochi convirtió el segundo en el 2-0 sobre el Dragón en la revancha en Alta Córdoba.

Pero el asado que debía Alarcón quedó en suspenso, y como explicó después, redobló la apuesta: “Será con lechón y cordero, si conseguimos el ascenso”, lanzó. El objetivo quedó materializado, falta que el exTigre cumpla su parte. Como quedó en evidencia en el programa De la cancha al living por Canal ShowSport.

BOBAGLIO Y EL PLANTEL PARA LIGA PROFESIONAL

Fernando Alarcón, y su compañero de zaga Ezequiel Parnisari, son dos de las prioridades de Instituto, reconoció Lucas Bovaglio. Aunque el Vikingo lo dejó supeditado a una oferta que puede llegar del exterior.

Lucas Bovaglio y el Instituto para Primera. Casi con la misma defensa. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Sobre la posibilidad de “repatriar” a Ramón Wanchope Ábila, el entrenador Albirrojo afirmó que prefiere no dar nombres, pero negó que le hayan ofrecido a Gonzalo Bergessio, ahora ex Platense. Si admitió que habrá un ofrecimiento para comprar la ficha de Santiago Rodríguez.

“Lo primero es comunicar al plantel quiénes no van a seguir. Y es una situación dolorosa. Después definir continuidades, que puestos quedan más flaco. Habrá que agudizar el ingenio, y hay que hacerlo con seriedad porque Instituto se tiene que consolidar en Primera. No me vuelven loco los apellidos, ni la trayectoria”, aseguró Bovaglio en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.