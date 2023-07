Instituto se despide de su público recibiendo a Lanús: hora, TV y formaciones

La victoria por 2 a 0 de visitante en esa verdadera final por la permanencia ante Arsenal fue el envión que confirmaba que Instituto había mejorado en el torneo de la Liga Profesional. Y el martes, a las 20.30, en el estadio Juan Domingo Perón, intentará ratificar su mejora cuando reciba a Lanús por la fecha 26.

En la última fecha, la Gloria visitará a Godoy Cruz en Mendoza el domingo 30 de julio, a las 20 en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad cuyana.

Cómo llega Instituto al partido ante Lanús

El equipo dirigido por Diego Dabove viene en levantada. Le ganó 2 a 0 a Arsenal en Sarandí con goles de Adrián Martínez y de Axel Rodríguez. Ese triunfo le dio aire en la lucha por engrosar los promedios hecho que querrá volver a repetir este martes ante el Granate.

Instituto vs Arsenal en Sarandi LPF 17 julio 2023 Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

Con respecto a los titulares, el entrenador albirrojo hará dos cambios con respecto al último partido. Ingresará Nicolás Watson por el suspendido Roberto Bochi, quien llegó a las cinco amonestaciones. Nicolás Linares iba a ser de la partida pero tuvo una entorsis de su rodilla derecha que lo marginó del plantel.

Nicolás Watson y Parnisari tienen chances de jugar ante Belgrano. (Fotobaires).

La otra variante es táctica ya que ingresará Santiago Rodríguez nuevamente como titular reemplazando a Brahian Cuello. Así, el goleador Martínez tendrá más compañía en el ataque de los de barrio Alta Córdoba.

Cómo llega Lanús al partido ante Instituto

El Granate, que estuvo peleando la punta en gran parte del torneo, hace tres fechas que no gana con un partido perdido ante Vélez y dos empates en dos goles seguidos ante Defensa y Justicia y en el clásico ante Banfield, respectivamente. Tiene 42 puntos y lucha por meterse en Copa Libertadores.

Lanús y Banfield empataron por la Liga Profesional 2023. (Fotobaires) Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

A Lanús lo dirige el ex entrenador de Instituto y de Talleres Frank Kudelka, quien tiene de ayudante de campo al también ex Matador y Glorioso Mauricio Caranta. Para el ex arquero será un partido especial y habrá que ver cómo lo reciben los hinchas. El entrenador no tuvo un paso feliz por Alta Córdoba.

El DT de Lanús, Frank Kudelka, y su análisis de la victoria ante Talleres. (Fotobaires). Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

Entre sus titulares se destaca el ex Belgrano Cristian Lema y, con respecto al once inicial que empató ante el Taladro, dispondrá del ingreso de Juan Sánchez Miño y Raúl Loaiza por Brian Aguirre y Tomás Belmonte, respectivamente.

Posibles formaciones de Instituto y Lanús

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Watson y Gastón Lodico; Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Diego Dabove.

Lanús: Lautaro Morales; Juan Cáceres, Felipe Aguilar, Cristian Lema y Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio y Raúl Loaiza; Pedro De la Vega, Franco Orozco y Lautaro Acosta; Leandro Díaz. DT: Frank Kudelka.

Hora: 20.30

Estadio: Instituto

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Fernando Echenique

TV: Espn Premium