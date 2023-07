Diego Dabove, técnico de Instituto: “Lo más importante de todo era ganar”

“Hay que recuperar ante Arsenal los puntos que perdimos con Tigre”, lanzó Diego Dabove tras la derrota de Instituto en la fecha pasada. Y cumplió con su plan en Sarandí, en un partido con muchas connotaciones en la tabla de los promedios, y un 2 a 0 que alivia a dos fechas del cierre de la Liga Profesional.

“Lo más importante de todo era ganar y nos llevamos tres puntos muy valiosos, en una cancha siempre difícil”, destacó el entrenador de la Gloria, quien de todos modos fue crítico con lo hecho por la actuación de la primera etapa.

“No jugamos para nada bien el primer tiempo y en el segundo corregimos tres o cuatro situaciones, se transitó de otra manera y nos llevamos tres puntos clave para nosotros”, asumió Dabove. Y añadió: “En el segundo tiempo me dejaron mucho más conforme. Lo que hicieron en el primero no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo en general en los partidos y con lo que trabajamos en la semana”.

Instituto vs Arsenal en Sarandi LPF 17 julio 2023 Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

MÁS DECLARACIONES DEL TÉCNICO DE INSTITUTO

“Corregimos tres o cuatro cosas desde lo táctico que me parecían fundamentales para el partido y que habíamos trabajado en la semana”

“El crecimiento futbolístico se juntó con la efectividad del primer gol, que era fundamental, y redondeamos un segundo tiempo que nos dio la posibilidad de llevarnos los tres puntos”.

“Los cuatro del fondo estuvieron muy sólidos ante un rival que intenta jugar bien y puede lastimar. La seguridad desde el arco le dio al equipo la posibilidad de sostenerse en los momentos en los que no estuvimos tan finos”.

Arsenal vs Instituto. Fecha 25 Torneo Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

“Había mucha presión interna. Ahora, con los tres puntos en el bolsillo, habrá que seguir mejorando cosas para lo que viene. Eran tres puntos clave”.

QUÉ DIJO ROFFO DE OTRO ARCO EN CERO PARA INSTITUTO

“En el segundo tiempo, la charla de Diego (Dabove) nos hizo meter más en partido, pero creo que el cambio más fundamental fue en lo anímico, en tratar de jugar el partido como una final, que es como veníamos practicando hacerlo”. Textual de Manuel Roffo, arquero de Instituto, que hizo su parte con el arco en cero.

Instituto visita a Arsenal en la fecha 25 de la Liga Profesional. (Prensa Instituto) Foto: Prensa Instituto

“Estuvimos muy bien atrás. Los chicos hicieron un trabajo extraordinario porque no hubo ninguna jugada de peligro. Eso es lo fundamental”. Adelante, el equipo creó más situaciones de gol y las pudimos aprovechar. Por eso fuimos superiores”, resaltó.