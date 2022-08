Instituto quedó lejos de la punta y un escalón abajo, por la goleada de San Martín (T)

El magro empate de Instituto con Villa Dálmine se contrapuso con la goleada de San Martín de Tucumán, que volvió al triunfo después de cuatro fechas con un categórico 4 a 0 sobre Güemes en La Ciudadela, para ser el único escolta de la Primera Nacional.

Federico Jourdan por dos, Juan Miritello e Iván Maggi de penal anotaron para el Santo, que se puso a seis de Belgrano. El Pirata se presenta este sábado a las 18 frente a Agropecuario como visitante y dentro de un par de fechas jugará en La Ciudadela, la última chance de los tucumanos para acortar distancias.

Posiciones (primeros puestos): Belgrano 61; San Martín de Tucumán 55; Instituto 53, All Boys 50; Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Caseros 47; Independiente Rivadavia 45.