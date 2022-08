Talleres con un “falso 9″ para enfrentar a Racing Club

Este sábado a las 18 Talleres enfrentará a Racing Club en el Kempes, por la fecha 16 de la Liga Profesional y con la particularidad de que se quedó sin delanteros de área, y los más probable es que Diego Valoyes juegue como un “falso 9″.

Michael Santos salió con una fuerte contractura en el empate con Platense, y como David Romero, el juvenil del autor del gol que selló el triunfo sobre Argentinos, también está lesionado (desgarro, afuera por tres semanas), no había relevos en el banco para esa posición.

Valoyes terminó siendo el hombre más adelantado, más allá de que no siente esa posición. De hecho, cuando no era titular indiscutido, Juan Pablo Vojvoda, por entonces DT Albiazul, intentó ubicarlo en esa posición. Y el colombiano no rindió.

Ahora Pedro Caixinha no cuenta con alternativas e irá con Valoyes más de punta, y posiblemente con Matías Godoy y Francisco Pizzini más en función de ataque para abastecerlo. Por otra parte, volverá al arco Guido Herrera, seguiría Julio Buffarini como lateral, Julián Malattini reemplazaría al lesionado Rafa Pérez y Christian Oliva regresará al doble cinco, tras el cuadro febril que lo marginó ante el Calamar.

Los once

En principio, Talleres formaría ante Racing Club, que viene de perder con San Lorenzo y con bajas (por ejemplo el volante paraguayo Matías Rojas) con Herrera; Buffarini, Malatini, Matías Catalán y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Oliva; Godoy, Rodrigo Garro y Pizzini; Valoyes.