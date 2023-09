Instituto: Para Diego Dabove es importante el clásico con Talleres pero también el resto del torneo

Luego de la derrota dolorosa ante Banfield, el plantel y el cuerpo técnico de Instituto quedaron con ese sabor amargo de la injusticia. El rendimiento del equipo no había sido malo y mereció mejor suerte. De eso se agarra Diego Dabove, el DT de la Gloria, pensando en el clásico del sábado, a las 21, ante Talleres en el Kempes.

“Sabemos que va a ser un partido difícil y le tenemos un enorme respeto a Talleres. Lo que más tranquilo y lo que más ganas me da de que llegue el sábado es que estamos bien nosotros y veo bien a los muchachos. Eso es lo más importante. Más allá de la importancia de los puntos, el seguir creciendo en lo futbolístico me parece fundamental”, dijo Dabove.

Instituto enfrentó a Lanús por la Liga Profesional 2023. El partido correspondió a la fecha 26 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

También aclaró: “Hay que ser inteligente. Está el plus de Talleres pero, más allá de este clásico, esto sigue. Es un torneo largo, nos encuentra en un buen momento futbolístico, más allá de la derrota injusta y la idea es seguir en esa sintonía”.

Una duda en Instituto para visitar a Talleres

En materia del posible equipo que pondrá el DT Dabove en cancha, el mismo entrenador afirmó que Lucas Rodríguez está trabajando diferenciado. Otro de los que no trabajaron con normalidad es Leonardo Monje, con una sobrecarga.

Lucas Rodríguez en escena, durante el duelo entre Atlético Tucumán e Instituto, por la Copa de la Liga Profesional. (Prensa Instituto) Foto: Prensa Instituto

Sobre Lucas Rodríguez, el DT dijo: “Evoluciona bien e iremos viendo si llega o no para el partido. Viene dentro de los tiempos lógicos pero no vamos a hacer ninguna locura, si llega jugará y, si no, irá Corda o Bay. Mañana va a ser un día clave para saber si llega o no”.

Corda también contó cómo vivió en Córdoba los festejos por el título de la selección argentina en Qatar (Foto: Nicolás Bravo).

En otro momento de la charla con la prensa, Dabove opinó: “La posibilidad de variantes ha crecido mucho. La opción de pensar distintas variantes en cada uno de los partidos es cierta. Iremos buscando de a poco el once de memoria”.

En Instituto asumió Daniel Primo como coordinador de divisiones inferiores

Quien fuera encargado de las divisiones menores de Belgrano en la gestión de Armando Pérez asumió sus funciones en Instituto donde trabajará nuevamente con Federico Bessone y con Rubén Del Olmo. En la mañana del martes se presentó en La Agustina y habló con la prensa.

Primo asumirá este martes en Instituto (Foto: Prensa IACC).

“Con mucha ilusión, conocí a una persona joven (por el presidente Juan Cavagliatto) con visión y futuro en el presidente de Instituto. Las obras dicen más que las palabras. Los hechos son los que marcan a las personas. Ver trabajos en La Agustina y que empieza a convertirse en uno de los mejores predios del país quiere decir que todo está muy bien encaminado”, empezó a decir Primo.

Primo ya puso manos a la obra este martes en La Agustina (Foto: La Voz).

Sobre su momento como coordinador de divisiones inferiores, el ex volante del Pirata y de Sportivo Belgrano opinó: “Me siento mucho más maduro con más experiencia. Sé lo que significa el proceso de formación. Más del 80 por ciento de mi carrera he convivido con profesionales del fútbol y considero que me siento en mi casa, en mi lugar”.

Lo que puede aportar Primo en Instituto es su experiencia en Belgrano, en Sportivo Belgrano y en Huachipato de Chile. “Poder ver rápido a ese futbolista para traerlo a La Agustina. El área de scouting es fundamental. Las obras de la Agustina. Espero brindarle toda mi experiencia”, afirmó.