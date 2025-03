Instituto: Fernando Alarcón bancó a Pedro Troglio y ambos fueron autocríticos

Se dijeron muchas cosas después de la abultada derrota de Instituto ante Lanús en la fecha 10 del Apertura de la Copa de la Liga Profesional. El 4 a 1 en contra caló hondo en todo Alta Córdoba y hasta se habló de la posibilidad de que, si no gana el próximo partido ante San Martín de San Juan, el técnico Pedro Troglio deberá despedirse de su cargo.

En la mañana del jueves, en La Agustina, el DT decidió abrir el entrenamiento en La Agustina y, en la atención a la prensa, además de él mismo habló Fernando Alarcón.

Fernando Alarcón, capitán de Instituto y la banca a Troglio

El entrenador, según muchos que están en el día a día de La Gloria, pende de un hilo. Pero en el final del trabajo tuvo el apoyo explícito de Fernando Alarcón.

El Palomo fue contundente: “Nosotros estamos con él, lo respaldamos y confiamos 100 por ciento en él y su cuerpo técnico. Como capitán me hago cargo de este momento. Odio estar así, me da bronca pasar por este momento, entiendo el malestar y el enojo de la gente”.

Alarcón en el partido de Instituto ante Platense. (IACC).

Y afirmó: “Nos tenemos que hacer cargo, tenemos que tener personalidad para sacar este momento adelante”.

Instituto. El equipo se prepara con el parate y San Martín de San Juan en el horizonte. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Además, reiteró en el cierre, el pedido de disculpas a los hinchas: “Pedirle disculpas porque no me gusta estar en este momento de que no se nos están dando los resultados, obviamente todo esto es futbolístico. Pero que el hincha sepa que sobra personalidad para afrontar esto”.

Instituto: el técnico Pedro Troglio y su autocrítica

Quien también enfrentó las cámaras y los micrófonos fue Pedro Troglio. El entrenador albirrojo sabe que está en el ojo de la tormenta y no le esquivó a las críticas.

Troglio admitió el difícil momento pero se refirió al supuesto ultimátum que habría recibido si no le gana a San Martín de San Juan en partido que se jugará en Alta Córdoba el último fin de semana de marzo en día y horario a definir.

Pedro Troglio, entrenador de Instituto. (Fotobaires).

"Ningún dirigente me dijo eso, sería una falta de respeto. Si me dicen una cosa así, me voy inmediatamente. El respaldo está, hasta que no está más“, sentenció el DT.

También agregó: "Al plantel lo siento impecable, veo lo que hacen en la cancha. Creo firmemente en lo que hacen, en lo que me demuestran. Tuvimos muchos momentos malos en el último partido, pero antes jugamos bien”, prosiguió.

Pedro Troglio, en la cancha de Platense. (Fotobaires).

“Soy consciente de que la realidad no es la idea. Luego las críticas, ya las conozco. ¿Sabés cuántas manchas tiene este dálmata? Yo estoy entero para seguir", continuó.

Y cerró: “Me duele el momento porque estoy muy cómodo, me gusta la cuidad, el club, estoy contento en el fútbol argentino. También sé que la realidad es la que es, hay que ganar y no hay misterio. Uno se puso la vara muy alta y no estamos cumpliendo”.