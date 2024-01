Instituto completó sus partidos preparatorios para la Copa: el balance de Guido Mainero

En los dos ensayos de este sábado, los titulares de Instituto perdieron 2-0 contra Argentinos Juniors y el remanente se impuso por 1 a 0, en lo que marcó el final de los partidos preparatorios en Buenos Aires. El próximo jueves la Gloria debuta en la Copa de la Liga contra Deportivo Riestra, a las 19 en Alta Córdoba.

Guido Mainero, una de las incorporaciones más resonantes, fue titular en el segundo encuentro y dejó su análisis. “Nos quedan buenas sensaciones. Arrancando por el resultado, que ganamos el segundo partido y es importante. Lo principal es el juego, el funcionamiento. Cerramos una linda semana de entrenamientos, con un gran rival. A nivel defensivo no lo sufrimos y tratamos de llegar lo más claro posible a zona de finalización”.

Guido Mainero en el amistoso ante Argentinos. (IACC).

En cuanto a la puesta a punto para el arranque de la competencia oficial, remarcó: “Trabajamos muy bien la presión. Sacamos muchas cosas y otras por mejorar. A terminar de afinar todo para el comienzo”.

Y completó: “Es lindo sumar minutos. Me siento bien, a la par del grupo, a disposición del cuerpo técnico. Obviamente al no haber arrancado del comienzo de la pretemporada quedan puntos por mejorar con los profes a nivel físico. Pero me estoy sintiendo bien y eso es bueno también, no sufrir el día a día, el desgaste”.

LA FORMACIÓN DE INSTITUTO EN EL PARTIDO PRINCIPAL

Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Rodrigo Pérez; Nicolás Barrientos, Damián Puebla, Gregorio Rodríguez; Silvio Romero. Los once que viene perfilando Diego Dabove para el inicio de la Copa de la Liga, y que cayeron por 2 a 0 ante el Bicho.

Instituto jugó su tercer amistoso ante Argentinos Juniors. (IACC).

“La sensación es de bronca por el resultado, más allá de que sea un amistoso, somos competitivos y queremos ganar. Llevándolo al juego, deja buenas sensaciones en los tres amistosos. Hoy enfrentamos a un muy buen rival, tuvimos muchas situaciones de gol”, señaló Lucas Rodríguez, lateral izquierdo.

“Es algo a corregir, que lo vimos en otros amistosos, lo de concretar las llegadas que tenemos. Nos vamos contentos con el rendimiento y con cosas para afinar, como siempre. La pretemporada fue muy dura. Me siento muy bien, preparado. Ha sido un buen cierre”, añadió.

Argentinos, dirigido por Pablo Guede, formó con Diego Rodriguez; Santamaría, Galván, Palacios y Vega; Alan Rodríguez, Moyano y Lescano; Oroz, Heredia y Maximiliano Romero. Goles de Alan Rodríguez y Heredia, uno en cada tiempo.

En el segundo ensayo la Gloria puso en cancha a Emanuel Sittaro; Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Víctor Cabrera, Jonathan Bay; Nicolás Dubersarsky, Stefano Moreyra; Guido Mainero, Santiago Rodríguez, Jeremías Lázaro; Facundo Suárez. Gol de Dubersarsky para el 1 a 0.

EL PARTE MÉDICO DE INSTITUTO POR GASTÓN LODICO

El Gatito Gastón Lodico no tomó parte del amistoso contra Argentinos por un traumatismo en el tobillo que lo pone en duda para el debut contra Riestra. El volante central es pieza clave para Diego Dabove.

Gastón Lodico, una de las figuras de Instituto. Llegará con dudas al debut. (IACC).

Por otra parte, el también volante Matías Romero sufrió un esguince en su rodilla derecha y se encuentra en proceso de rehabilitación fisiokinésica.