Denunció que la Policía Caminera de Córdoba lo multó por tener el carné digital y no el físico

Desde hace varios meses, Córdoba no cuenta con plásticos para emitir carné de conducir. Por eso, los municipios entregan certificados fotocopiados o digitales. Sin embargo, esta situación fue un conflicto para un vecino de Hernando quien denunció que lo multaron por no poseer la licencia física.

La situación tiene como protagonista a Carlos, un vecino de la localidad sureña, quien aseguró que la Policía Caminera de Córdoba le emitió una multa por no presentar el carné físico. En diálogo con El Doce, comentó que su municipio le entregó una fotocopia de la licencia que no fue admitida por los efectivos.

DENUNCIÓ QUE LO MULTARON POR NO TENER EL CARNÉ DE CONDUCIR FÍSICO

Carlos aclaró que en Hernando no le entregaron la tarjeta por faltante de plástico. Por eso, le sugirieron que circulara con una fotocopia del carnet y con la aplicación Mi Argentina. Sin embargo, en la localidad de Pilar, efectivos lo multaron por “circular sin licencia de conducir al momento del control” y deberá pagar 85.800 pesos.

Denunció que lo multaron por no presentar el carné de conducir físico. Foto: El Doce

“Salí de Hernando hacia Córdoba capital, iba por la autopista 9 y cuando paso el peaje había un control de la Caminera. Me detienen por luces apagadas y me piden el carnet. Les digo que me dieron este papel (fotocopia del carnet) porque no tienen el plástico y me dijeron que no podía circular con esto y que me debían multar”, relató Carlos a El Doce.

Según señaló, los efectivos se negaron a recibir el carné de Mi Argentina. “Me hizo la multa de las luces y la pagué y se negó a que le muestre el digital por ese motivo no me dejó conducir. Iba con mi novia que tenía carnet y siguió manejando”, agregó.

LA PALABRA DE LA PROVINCIA ANTE LA MULTA

Miguel Ángel Rizzotti, director General de Prevención Accidentes de Tránsito, aclaró al mismo medio que el carnet digital no reemplaza al físico sino que es complementario.

Meses atrás, la Municipalidad de Córdoba debió emitir una prórroga de los vencimientos de las licencias de conducir tal como sucedía en pandemia. Es que, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)aún no ha enviado los insumos para el carné.

En ese momento, Gabriel Bermúdez, secretario de la Secretaría de Movilidad Urbana, puntualizó que no habría problemas con la circulación en otras provincias. “Sacamos una resolución oficial del municipio, donde hacemos constar la situación, que por otra parte no es privativa de la ciudad de Córdoba, sino que afecta a todas las ciudades del país que tienen centros emisores de licencias nacionales”, señaló.