Carlos Márquez es un vecino de barrio Talleres Este que se convirtió en otra víctima de la delincuencia y la inseguridad, que ya son moneda corriente en Córdoba. El hombre se iba a trabajar cuando lo abordaron a punta de pistola y le robaron su moto junto con otras pertenencias.

A pesar de que les pidió que le dejaran la mochila que llevaba consigo, los ladrones no tuvieron piedad e incluso lo amenazaron con dispararle. Fue tal la maldad, que le sustrajeron hasta la férula ortopédica que el hombre usaba por una operación reciente de rodilla.

Según contó el trabajador del ferrocarril en diálogo con Telenoche, no es la primera vez que es víctima de la inseguridad ya que hace aproximadamente un mes le robaron el auto. De esta forma, en tan solo un mes le robaron dos veces su medio de transporte para ir a trabajar.

“Ahora me voy a ir caminando, no me queda otra”, lamentó Márquez. Y reconoció: “Tengo miedo de salir, no sé qué me va a pasar”.